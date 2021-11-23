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أبدى تامر مصطفى، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، رضاه على الأداء الذي يقدمه اللاعبون والنتائج الجيدة التي يحققها الفريق في الدورى هذا الموسم.

وقال مصطفى في تصريحات تليفزيونية: «مشروع مصر للمقاصة الحالي يختلف تمامًا عن المشروع السابق للفريق الفيومي».

وتابع: «لاعبو مصر للمقاصة تغيروا تمامًا، لم يتبق من الجيل القديم سوي حسني فتحي».

وأضاف: «اسعي للنجاح مع مصر للمقاصة، خصوصا أن المشروع الحالي للفريق يشجع على النجاح على الرغم من الظروف المالية الصعبة»

وأكد تامر مصطفى المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، أن فريقه يمتلك عدد مميز من اللاعبين قادرين على تطبيق فكره في الملعب.

وقال مصطفى: «أقوم بنقل خبراتي في التدريب للاعبين، وأسعى لتطوير قدرات اللاعبين، وزيادة الثقة، خلال التدريبات».

وتابع: «كل مباراة لها ظروف خاصة سواء في طريقة اللعب أو اللاعبين الذين سيشاركون في المباريات».