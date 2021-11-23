  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وفاة رئيس دولة أسبق "ارتكب مذبحة وحُكم عليه بالإعدام"

Print
وفاة رئيس دولة أسبق "ارتكب مذبحة وحُكم عليه بالإعدام" وفاة رئيس دولة أسبق "ارتكب مذبحة وحُكم عليه بالإعدام"
عانى من سرطان خامل ولفَظ أنفاسه الأخيرة في منزله بعمر التسعين

وفاة رئيس دولة أسبق

بعد أكثر من 40 عامًا من ارتكابه مذبحة في بلاده، توفي رئيس كوريا الجنوبية السابق تشون دو هوان، الثلاثاء، عن عمر 90 عامًا.

وقالت وكالة "يونهاب" المحلية للأنباء: إن "تشون" كان مصابًا بالورم النخاعي المتعدد، وهو نوع من سرطان الدم؛ لكنه لم يكن نشطًا.

وأضافت الوكالة أن الرئيس السابق لفَظ أنفاسه الأخيرة في منزله، في العاصمة الكورية الجنوبية سول.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، تشون قائد عسكري سابق، وقاد مذبحة "جوانغجو" التي ارتكبها الجيش عام 1980 ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، وهي جريمة أُدين بها لاحقًا وحُكم عليه بالإعدام؛ لكن تم تخفيف الحكم لاحقًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار