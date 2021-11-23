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أمن الطرق: إغلاق جزئي لطريق "الرين - بيشة" لأعمال الازدواجية

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أمن الطرق: إغلاق جزئي لطريق "الرين - بيشة" لأعمال الازدواجية أمن الطرق: إغلاق جزئي لطريق "الرين - بيشة" لأعمال الازدواجية
القوات الخاصة أصدرت تنبيهاً: ابتداءً من 8 صباحاً حتى الرابعة عصراً

أمن الطرق: إغلاق جزئي لطريق

نبّه أمن الطرق مستخدمي طريق الرين - بيشة في كلا الاتجاهين، بوجود إغلاق جزئي عند العلامة الكيلومترية 279/30 الواقعة ضمن النطاق الإشرافي لمركز انطلاق دوريات مركز قمران؛ لغرض أعمال ازدواجية الطريق، وذلك صباح اليوم .

وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق عبر حسابها في تويتر: تنبيه بوجود إغلاق جزئي لطريق الرين - بيشة عند العلامة الكيلومترية 279/30 صباح اليوم الثلاثاء؛ اعتبارًا من الساعة 08:00 ص حتى الساعة 04:00 عصراً، وذلك لغرض أعمال ازدواجية الطريق، متمنين السلامة للجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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