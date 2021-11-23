ربيع ياسين: طريقة لعب موسيماني ليست الأنسب للأهلي

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يرى ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن طريقة لعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال المباريات الماضية، ليست هي الأنسب.

وقال ربيع ياسين، في تصريحات تليفزيونية: «طريقة لعب موسيماني، الحالية ليست هي الأنسب للأهلي، لابد أن تكون خطة النادي الكبير هجومية دائمًا، واللعب بالخطة المعتادة».

واستكمل«كيف يمكن أن يكون لدي لاعب مثل على معلول وحسين الشحات وأكرم توفيق، وألعب بطريقة 3/4/3».

وكشف: «قد يكون موسيماني غيّر طريقة لعبه بسبب استقباله للعديد من الأهداف في الموسم الماضي، لكنها ليست طريقة لعب الأهلي التي اعتدنا عليها في السنوات الماضية».

وعلق: «تلقي الأهلي 5 أهداف في 5 مباريات مؤشر سيء، والأهداف تأتي من الأخطاء، واخبرت لاعبي فريقي في بتروجيت من التعلم من الأهداف التي سُجلت في مباراة الأهلي والزمالك».

وعن غياب كهربا، قال ياسين: «كهربا لاعب كبير، ويصنع الفارق مع الأهلي، ولا أعلم سبب استبعاده من المباريات مع موسيماني».