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"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على شرق المملكة ووسطها

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"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على شرق المملكة ووسطها "الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على شرق المملكة ووسطها
ضباب على القصيم وحائل والشرقية والرياض.. غيوم بهذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على شرق المملكة ووسطها، وسماءً غائمة جزئياً على أجزاءٍ من شرق ووسط وجنوب غرب المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على مناطق: القصيم، حائل، الشرقية، الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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