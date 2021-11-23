خوان براون يستقر على بديل باهر المحمدي في الإسماعيلي

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استقر الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على الدفع باللاعب محمد عمار، مدافع الفريق في مباراة المقاولون العرب،وذلك ليعوض غياب باهر المحمدي، الذي سيغيب عن المباراة بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الزمالك الأخيرة، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

كما تأكد استمرار غياب المدافع التونسي مروان الصحراوي، عن الدراويش، بسبب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وهو ما أبعده عن الفريق في المباريات الماضية.

ويلتقي الاسماعيلي مع المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الدراويش يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري بدون رصيد من النقاط، بعد تعرضه للخسارة أمام الأهلي برباعية نظيفة وسيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف والبنك الأهلي بهدف نظيف والزمالك بهدفين نظيفين.