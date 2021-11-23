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الأهلي ينافس على ضم هذا اللاعب.. شبانة يكشف التفاصيل

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الأهلي ينافس الزمالك على ضم هذا اللاعب.. شبانة يكشف التفاصيل الأهلي ينافس على ضم هذا اللاعب.. شبانة يكشف التفاصيل

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كشف الإعلامي محمد شبانة، عن دخول مهند لاشين لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، ضمن دائرة إهتمامات القلعة الحمراء، تمهيدًا للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم وذلك في حالة قرر أليو ديانج الرحيل عن الفريق للإحتراف الأوروبي

وقال محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية: «إدارة الأهلي رفضت فكرة التفريط في خدمات أليو ديانج بعد تلقيه عرضاً مغرياً من جالاتا سراي التركي للحصول على توقيعه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية واشترطت الحصول على 7 ملايين دولار».

وتابع :«التفاوض مع مهند لاشين، جاء بعد قرار معاقبة بإيقاف القيد لفترتين».

ويقدم أليو ديانج مستوى أكثر من رائع مع الأهلي منذ انضمامه لذلك يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية وأبرزها جالاتا سراي التركي وليل الفرنسي.

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