علي معلول وحسام حسن يخضعان لفحوصات طبية لتحديد مدة غيابهما عن الأهلي

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قرر طبيب الأهلي أحمد أبوعبلة خضوع ثنائي الفريق المصاب في مواجهة غزل المحلة، حسام حسن وعلي معلول، لفحص بالأشعة عقب اللقاء.

ويعاني حسام حسن من كدمة قوية في الجزء الخارجي للركبة، بينما تعرض على معلول للإصابة في العضلة الضامة، وأكمل اللحظات الأخيرة من اللقاء مصابا.

وتحسم الأشعة موقف ثنائي الأهلي وإن كانت المؤشرات الأولى تشير إلى صعوبة لحاق معلول بمواجهة سموحة الخميس المقبل بالدوري، خاصة أن الإصابات العضلية لا تحتمل المغامرة، فيما لم يحدد موقف حسام حسن حتى الآن.

وفاز الأهلي مساء الإثنين على مضيفه غزل المحلة (3-2)، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات.