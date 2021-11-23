لميس الحديدي تنعى أسماء مصطفى: «كانت فراشة الميديا ومخدتش حقها»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامية أسماء مصطفى التي توفت صباح اليوم بعد معركة مع المرض، قائلة: «من أول الحلقة وأنا مش عاوزة أوصل للخبر ده عشان صعب جدًا عليا».

كشفت الحديدي خلال برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، أن أهم ما ضايقها أن أخر محاولة اتصال من الراحلة لها لم تستطيع الرد وأرسلت لها رسالة «يا أسماء هكلمك لأني كنتب بصور»، وردت الراحلة «ماتشغليش بالك»، متابعة: «ياترى كانت عاوزة تقولي إيه»؟

تابعت: «كان فيه بيني وبين الإعلامية أسماء مصطفى حوار عن المرض وكيفية مواجهته وكنت أتحدث عنها على الشاشة لإرسال رسائل لها تقويها وهي حاولت ولكن في الآخر مقدرتش.. أسماء مصطفى كانت فراشة وعندها أحلام كتيرة، مخدتش حقها ويمكن تاخد حقها عند اللي خلقها».

واصلت الحديدي في رسالتها لزوج الإعلامية الراحلة الدكتور أيمن ابو العلا، قائلة: «ضهرك اتكسر، وأنت محتاج تكون أكثر قوة».

وتُوفيت صباح أمس الإثنين، الإعلامية أسماء مصطفى مقدمة برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز» بعد صراع مع المرض.