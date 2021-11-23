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قال عمرو أبوالعز، المدير الإداري لفريق الزمالك، إنه حزين لتعادل الفارس الأبيض أمام البنك الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين بالدوري.

وأضاف عمرو أبوالعز، في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك حاول وأضاع عدة فرص أمام البنك الأهلي الذي وصل لمرمانا بكرتين فقط».

وأردف: «أشرف بن شرقي وأحمد فتوح، تعافيا من الإصابة وسوف يشاركان في مران الزمالك غدا، استعدادا لمواجهة سيراميكا، فيما سيخضع أحمد سيد زيزو لأشعة، لتحديد حجم إصابته».

وأكد: «محمود علاء وأوباما لم يتعرضا لحامل الكرات، ولم يطلبا أن يغادر الناشئ معاذ، أرض الملعب وهما لايعرفان شكله من الأساس».