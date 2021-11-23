طلعت يوسف: «مواقف يحيى الكومي تسئ للإسماعيلي.. ولدي مستحقات متأخرة»

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قال طلعت يوسف، مدرب الإسماعيلي السابق، إن الدراويش، لم يكن به أموال لصرف مستحقات اللاعبين أو جلب صفقات جديدة.

وأضاف طلعت يوسف، في تصريحات تليفزيونية: «الرحيل عن الاسماعيلي قبل انطلاق الموسم كان أمر عنيف خاصة وأنها ستكون المرة الثانية، وقررت أن أحارب بالمجموعة الحالية من لاعبي الإسماعيلي».

وتابع: «لا أريد أن أتذكر مواقف يحيى الكومي معي بتفاصيلها لأنها تسئ للنادي الإسماعيلي، ويحيى الكومي يجب أن يعلم حجم مقعده حاليا لأنه يمثل النادي الإسماعيلي وجماهيره».

وأردف: «مازال لدي مستحقات متأخرة لدي الإسماعيلي بجانب قيمة الشرط الجزائي، ونائب رئيس الدراويش وعد بصرف مستحقاتي وقال لي: أنت متعرفنيش أنا كلمتي واحدة».

وشدد: «الإسماعيلي يحتاج للدعم بشدة، والحل الوحيد للإسماعيلي هو التعاقد مع 6 أو 8 صفقات مكلفة جدا في يناير المقبل، وإصابتي بفيروس كورونا منعتني من الحصول على وقت كاف للعمل مع الفريق».

وواصل: «الإسماعيلي يحتاج للدعم في جميع المراكز والحديث عن وجود الفريق في المربع الذهبي لتسكين الجماهير فقط، وتصريح رئيس الإسماعيلي أن الإسماعيلي سيفوز على الزمالك من أسوأ التصريحات».

وقال أيضا: «شعرت أن لاعبي الإسماعيلي يفتقدون للروح والإصرار في المباريات السابقة للدوري، وأمتلك عرضا خليجيا ولم أحسم موقفي إلى الآن».