«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كان إيليا أبوماضى من شعراء المهجر وهو لبنانى الأصل، وهو أيضا صحفى وناشر، ويعتبر من أهم شعراء المهجر في أوائل القرن العشرين، وهو مولود في ١٨٩٠ ونشأ في عائلة بسيطة الحال؛ لذلك لم يستطع أن يدرس في قريته سوى الدروس الابتدائية البسيطة؛ فدخل مدرسة المحيدثة القائمة في جوار الكنيسة، وعندما اشتد به الفقر في لبنان، رحل إيليا لمصر في ١٩٠٢بهدف التجارة مع عمه الذي كان يمتهن تجارة التبغ،وهناك التقى أنطون الجميل،الذي كان قد أنشأ مع أمين تقى الدين مجلة «الزهور» فأُعجب بذكائه وعصاميته إعجابا شديدا ودعاه للكتابة بالمجلة،فنشرأولى قصائده بالمجلة وتوالى نشر أعماله، إلى أن جمع بواكير شعره في ديوان أطلق عليه اسم «تذكار الماضى»وقد صدر في ١٩١١وكان يبلغ من العمر ٢٢ عاماً، وقد تنوع شعر إيليا أبوماضى بين النزعة الفلسفية التأملية والشاعرية والموضوعات الوطنية والسياسية، ولعل ذلك لم يجعله يسلم من مطاردة السلطات له، فاضطر إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى١٩١٢وأقام بولاية أوهايو أربع سنوات عمل فيها بالتجارة مع أخيه مراد،ثم رحل إلى نيويورك ،وفى بروكلين شارك في تأسيس الرابطة القلمية مع جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة، ثم أصدر مجلة «السمير» في ١٩٢٩ونشر فيها معظم أدباء المهجر كثيراً من إنتاجهم الأدبى شعراً ونثراً واستمرت في الصدور حتى وفاة الشاعر «زى النهارده» في ٢٣نوفمبر ١٩٥٧ومن أشهر مجموعاته الشعرية تبر وتراب والجداول والخمائل، وكان قد تزوج من دوروتى دياب ابنة نجيب دياب الذي أصدر مجلة «مرآة الغرب» في الولايات المتحدة الأمريكية ورزق منها بثلاثة أولاد هم ريتشارد وإدوارد وروبرت.