عاجل | 1460 يوما لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع

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تعتزم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الاستعانة ببيت خبرة متخصص بأنشطة الاستشارات القانونية والاستشارات الإدارية، لبناء إستراتيجية وتأسيس واعتماد وتنظيم رأس المال البشري، وحددت الهيئة مدة زمنية لإنجاز المشروع تقدر بـ 1460 يوما.

وبحسب الهيئة فهي تعمل انطلاقاً من إعدادها لبنية تحتية لقطاع الإعلام المرئي والمسموع، وتُنظم القطاع وتُشرف عليه في إطار يضمن منهجية واضحة لجميع أصحاب المصلحة من مستفيدين ومنشآت وعاملين في المجال، وفقاً للسياسة الإعلامية للمملكة.

تعزيز القيم

وتسعى الهيئة إلى تطوير جميع أنواع الأنشطة المتعلقة بقطاع الإعلام، ومراقبة المحتوى المرئي والمسموع، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية، ومحتوى إعلامي يتسم بالتنوع، إضافة إلى رفع مستوى الخيارات الترفيهية، وذلك حرصاً منها على شفافية السوق، وتعزيز القيم الثابتة في المملكة.

وتتطلع الهيئة إلى تنمية المواهب الإعلامية، وتعزيز المحتوى المنتج محلياً، وزيادة نسبة مساهمة قطاع الإعلام في استحداث فرص العمل، إلى جانب اعتماد أحدث التوجهات وأفضل الممارسات المعتمدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

مهام إستراتيجية للهيئة

إدارة التراخيص لجميع أنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وإصدارها

اقتراح رسوم التراخيص للبث والمحتوى الإعلامي، واقتراح تعديلها

الاتفاق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بالطيف الترددي

الاتفاق على المواصفات الفنية لأجهزة البث الإعلامي وإصدار الموافقات لاستيرادها وفسحها

مراقبة جميع مقدمي خدمات البث والمحتوى الإعلامي للتأكد من تقيدهم بالأنظمة

تلقي الشكاوى المتعلقة بالبث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع والتحقيق فيها

دعم البحوث والدراسات وإجراؤها، وتنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بنشاط البث والمحتوى الإعلامي

وضع آلية لتسوية المنازعات بين الهيئة ومقدمي خدمات البث والمحتوى الإعلامي وفقاً للنظام