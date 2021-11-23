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أزمة معاذ حافظ ناشئ الزمالك مع لاعبي الفريق الأول، يوسف أوباما ومحمود علاء، اتخذت سيطا واسعا داخل الشارع الرياضي خاصة الزملكاوي، بعد أن وجه اللاعب الناشئ اتهاما مباشرا وصريحا لاعبي الفريق الأول، بطرده من ملعب مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

بدأ الطفل معاذ حافظ، حارس مرمى فريق الزمالك وحامل الكرات في لقاءات الزمالك، حديثه عبر عدد من وسائل الإعلام، بتوجيه اتهام لأوباما ومحمود علاء بطرده من ملعب مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بعد أن هاجمهما خلال ظهوره التلفزيوني عقب خسارة الفريق الأبيض بخماسية أمام الأهلي.

ونفي لاعبو الفريق الأول اتهامات ناشئ الزمالك، وأكدوا أنهما لم يقوما بطرده من ملعب مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

في الوقت نفسه، خرج والد ناشئ الزمالك بتصريحات مختلفة عن تصريحات نجله حول واقعة الاستاد، وقال إن بعض إداري الزمالك طالبوا من اللاعب نقله من بجانب مقاعد البدلاء للجهة الآخرى، وهو ما دفعه للبكاء، لأنه كان يرغب في البقاء بجانب دكة الزمالك.

أضاف خلال تصريحاته المتلفزة: «كل ما اتنشر حول طرد اللعب من قبل محمود علاء غير صحيحة، مؤكدًا إن ابنه كان يرغب في الجلوس بجوار الدكة فقط».