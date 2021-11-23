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أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة»

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أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة» أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة»

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علق أشرف قاسم، نجم نادي الأسبق، على الفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة غزل المحلة.

وحقق الأهلي الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أشرف قاسم، في تصريحات تليفزيونية: «المباراة لا تنتهي مع النادي الأهلي إلا مع صافرة الحكم، والدليل على ذلك مباراة غزل المحلة»، مشيرًا إلى أن روح اللاعبين كانت سببًا رئيسيًا في تحقيق فوز صعب.

وأضاف: «الزمالك لا يمتلك ميزة الأهلي باللعب حتى نهاية المباراة مهما كانت الدقيقة»، مضيفًا: «التوفيق دائما لا يقف سوى مع المجتهد، ورغم توفيق الأهلي في الهدف الثالث، ولكنهم أظهروا روح كبيرة بعد هدف المحلة الثاني».

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