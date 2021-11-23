عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير

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طلبت وزارة البيئة والزراعة والمياه التنسيق معها وموافقتها قبل تنفيذ مشاريع التشجير، وذلك بعدم التشجير أو زراعة أي نوع من الأشجار لا يتوافق مع بيئة المنطقة، ودعت الوزارة إلى التقيد بذلك التوجيه مع إعدادها قائمة بأنواع النباتات المحلية لكل منطقة بحسب الظروف المناخية.

النطاق العمراني

ووجهت الوزارة طلبها للجهات ذات العلاقة في المناطق لضرورة أخذ موافقتها قبل تنفيذ المشاريع التي تشمل تشجير الحدائق أو الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه والساحات الداخلية والخارجية للمنشآت الحكومية المدنية والعسكرية.

استراتيجية وطنية

وشددت البيئة على ضرورة أن تكون الأشجار والشجيرات في الأماكن العامة والطرقات والمتنزهات في جميع مناطق المملكة بحسب طبيعة كل منطقة والأنواع الملائمة للتشجير فيها وعدم زراعة أي نوع من الأشجار لا تتفق مع بيئة المنطقة وطبيعتها، مع الأخذ في الاعتبار ما قضى به قرار مجلس الوزارة بشأن الإستراتيجية الوطنية للبيئة ونظام المراعي والغابات واختصاصات وزارة البيئة والمياه والزراعة من المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته والمحافظة على التنوع الأحيائي لبيئات المملكة، وتحديد الأنواع الملائمة للزراعة في مختلف المناطق والاستغلال الأمثل لموارد المياه والحفاظ على الجهود والموارد.

مزايا جمالية

وأعدت وزارة البيئة والزراعة والمياه قائمة بأنواع النباتات المحلية ذات المزايا الجمالية والفوائد البيئية والملائمة للتشجير في المناطق المختلفة حسب الظروف المناخية لكل منطقة، وذلك لتعزيز التعاون في هذا المجال بما يضمن استدامة مشاريع التشجير وانسجامها مع البيئة المحلية والضوابط البيئية.