مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم»

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أبدى معاذ الحناوي، مدافع فريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، استيائه الشديد، عقب خسارة فريقه للخسارة أمام الأهلي، مؤكدًا أنه تعرض لظلم تحكيمي خلال المباراة.

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على غزل المحلة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ستاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال معاذ الحناوي، في تصريحات تليفزيونية: «معندناش مشكلة نخسر أمام الأهلي ولكن نخسر كورة داخل الملعب فقط».

وتابع: «لاعبو الأهلي رفضوا إخراج الكرة في الهدف رغم سقوط لاعب من المحلة، والحكم كان يساعدهم على ذلك، وأن نفس الموقف حدث معنا والحكم أوقف اللقاء لعلاج عمرو السولية لاعب الأهلي»، مشيرًا إلى أنه يتمنى وجود حيادية في المنظومة الرياضية.

وأكمل :«نتمنى أن نحصل على حقنا من جميهع عناصر اللعبة حتى في التحليل أو التعليق على المباريات»، مضيفًا:«معلق المباراة، كان يًُمجد في لاعبي الاهلي عندما أحرزوا الهدف الثاني، على العكس الهدف الأول الذي أحرزه عبده يحيى، راوغ مدافع الأهلي ووضع الكرة بين قدمي الحارس محمد الشناوي، و(كأنه شايف حاجة)، معندناش مشكلة نخسر ولكن نتمنى أن نحصل على حقنا، ورانا جمهور عاوز يفرح».