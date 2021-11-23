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محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

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محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

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فاز النجم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة رابطة الكرة الإنجليزية في شمال غرب إنجلترا «لادبروكس نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2021.

وقد ضمت قائمة المرشحين لجائزة «نورث ويست فوتبول»، كلا من محمد صلاح، ومدافع مانشستر سيتي روبن دياز، ولاعب مانشستر يونايتد لوك شاو.

ونشر نادي ليفربول الإنجليزي تغريدة على موقع المدونات المصغرة «تويتر» قائلاً: «وسام آخر مستحق لمحمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021».

وتعتبر جائزة «نورث ويست فوتبول» من الجوائز الإقليمية المرموقة في شمال غرب إنجلترا.

المصرى اليوم

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