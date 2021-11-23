«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة

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أعرب الإعلامي أحمد حسام ميدو عن غضبه من جماهير النادي الأهلي عقب مباراة فريقهم أمام غزل المحلة ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني: «لما السلام الوطني لمصر يتضرب الناس كلها تقف تعظيم سلام وانتباه».

وطالب ميدو بالتحقيق مع جماهير الأهلي التي حضرت مباراة غزل المحلة، معقبا: «مين العيال دي، العيال دي تتجاب بالاسم، داخلين عن طريق تذكرتي، وبطايقهم موجودة».

وأضاف: «لا أتفهم الرسالة التي تريد بعض الجماهير إيصالها عندما تهتف خلال عزف النشيد الوطني. لا يوجد ما هو أهم من مصر».

وعاتب ميدو بعض جماهير النادي الأهلي بسبب عدم الالتزام بالنشيد الوطني مع بداية مباراة غزل المحلة والأهلي.

وأضاف أن الأمر تكرر أيضًا من بعض جماهير الأهلي في مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

وأشار ميدو إلى أنه «يجب على جماهير الكرة المصرية سواء أهلي أو زمالك أو أي فريق آخر الالتزام بالنشيد الوطني في الفترة المقبلة».