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أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لا توجد أي نية لدى مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور، للإطاحة بالفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، سوف يعقد أو اجتماع له اليوم الثلاثاء، لمناقشة، بعد الأمور الخاصة بالفترة المقبلة».

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اعتمد حكم محكمة القضاء الاداري بعودة مجلس الزمالك بكامل هيئتة.

وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك: «لا توجد أي نية لدى المجلس للإطاحة بكارتيرون. كلنا في ضهره، بداية من مرتضى منصور، رئيس النادي حتى أصغر عضو مجلس إدارة».

وتابع: «مرتضى منصور، ليس السبب في رحيل كارتيرون، خلال ولايته الأولى مع النادي الأبيض، المدرب هو الذي رحل بعدما دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده».

وأوضح: «المجلس سيكون هدفه الأساسي هو إعادة ترتيب البيت من الداخل، وذلك بتعيين مدرب عام ومدرب مساعد في الجهاز المعاون للمدرب الفرنسي».

وأشار: «لن نفرض على كارتيرون، أي رأي ولكن سنفرض عليه تعيين استكمال جهازه المعاون، حيث سنعرض عليه بعض الأسماء، وهو يختار الذي يراه الأفضل»، موضحًا: «نرغب في مساعدة المدرب الفرنسي وليس تطفيشه».