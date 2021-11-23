الأهلي يرد على تحدي غزل المحلة: «خلقت النسور لتحلق دائمًا» (صور)

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الأهلي المصري يرد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر على تحدى غزل المحلة قبل لقاء الفريقين الذي أقيم مساء الإثنين وفاز به المارد الأحمر خلال الدقائق الأخيرة بنتيجة 3/2 ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021- 2022.

وكان الحساب الرسمي لنادي غزل المحلة نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: «ستاد الرعب.. النسور لاتحلق هنا».

ورد الحساب الرسمي للأهلي، بصور الهدف القاتل لمعلول معلقا: «خلقت النسور لتحلق دائما». ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه بيتسو موسيماني إلى 15 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد المحلة بقيادة مدربه محمد عودة عند 8 نقاط في المركز الرابع.