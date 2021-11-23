محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري (صور)

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زار اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عددا من طلاب بعض المدارس الابتدائية بمستشفى البدارى المركزى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء ومتابعة خروجهم إلى منازلهم بصحبة ذويهم.

يأني ذلك على خلفية إصابة طلاب بحالة إعياء تم على إثرها نقلهم إلى مستشفى البدارى المركزى، مشيرا إلى تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للاطمئنان على حالة الطلاب الصحية وخروجهم من المستشفى.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة وعلاء حضراوى مدير ادارة الامن بمديرية التربية والتعليم واسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومدير مستشفى البدارى المركزى.

كان محافظ أسيوط تلقى إخطارا من ادارة الازمات والكوارث بالمحافظة يفيد تلقى بلاغاً من رئيس مركز البدارى يفيد نقل حوالى 46 طالب من طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس «الكوم الاحمر والكداليك والسلام وعرب مطير» في حالة اعياء إلى مستشفى البدارى المركزى وتم اجراء الكشف والفحوصات اللازمة وخروج بعضهم من المستشفى في حالة جيدة كما تم الابلاغ بوجود حوالى 6 حالات إعياء بين طلاب مدرسة ابى بكر الصديق الابتدائية بالقوصية وتم نقلهم في حالة اعياء إلى مستشفى القوصية المركزى وتم اجراء الكشف العاجل لهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

والتقى المحافظ الطلاب وذويهم بالمستشفى واطمئن على حالتهم الصحية وتحسنهم وخرجهم تباعاً من المستشفى إلى منازلهم معلنا تقديم كافة اوجه الدعم لهم والمتابعة المستمرة لنتائج التحقيق في الواقعة.

وأشار المحافظ إلى تشكيل لجنة برئاسة اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة لعمل تقرير شامل عن تلك الواقعة، بالاضافة إلى فحص الوجبات المدرسية التي يتم توريدها للمدارس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات ،كما تم التنسيق مع الجهات الامنية وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة والتحفظ على الوجبات المدرسية واخذ عينات منها للتأكد من سلامتها، فضلا عن التحفظ على مخازن الوجبات المدرسية لحين انتهاء الفحص.

ووجه المحافظ محمد حسن رئس مركز ومدينة البدارى وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية بالمتابعة المستمرة للطلاب لحين خروجهم وتماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم، مؤكدا أن الحالات تخرج تباعا من المستشفيين عقب تحسنهم.

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري

محافظ أسيوط يزور الطلاب مصابي الوجبات المدرسية في مستشفى البداري