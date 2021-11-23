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أعرب أحمد ياسين، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن سعادته البالغة بعد تعادل فريقه أمام الزمالك، في مسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد ياسين، في تصريحات تليفزيونية، إن التعادل مع فريق كبير مثل الزمالك مكسب«، مؤكدا أن فريقه حقق نتيجة جيدة أمام القلعة البيضاء، وكنا نتمنى أن نحقق الفوز».

وأشار: «سعيد بثقة البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، وأجتهد دائما في التدريبات خلال الفترة الماضية من أجل الانضمام للمنتخب وتقديم مستوى مميز مع الفريق».

يُذكر أن كيروش، اختار أحمد ياسين، ضمن قائمة منتخب مصر، التي ستشارك في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.