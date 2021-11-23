  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على .. وسعيد بثقة كيروش

Print
مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على الزمالك.. وسعيد بثقة كيروش مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على .. وسعيد بثقة كيروش

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعرب أحمد ياسين، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن سعادته البالغة بعد تعادل فريقه أمام ، في مسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد ياسين، في تصريحات تليفزيونية، إن التعادل مع فريق كبير مثل الزمالك مكسب«، مؤكدا أن فريقه حقق نتيجة جيدة أمام القلعة البيضاء، وكنا نتمنى أن نحقق الفوز».

وأشار: «سعيد بثقة البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب ، وأجتهد دائما في التدريبات خلال الفترة الماضية من أجل الانضمام للمنتخب وتقديم مستوى مميز مع الفريق».

يُذكر أن كيروش، اختار أحمد ياسين، ضمن قائمة منتخب مصر، التي ستشارك في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدرب لبنان: مجموعتنا الأقوى بسبب منتخبي مصر والجزائر

مدرب لبنان: مجموعتنا الأقوى بسبب منتخبي مصر والجزائر

هل فهم موسيماني الدوري المصري ؟ الأرقام توضح

هل فهم موسيماني الدوري المصري ؟ الأرقام توضح

«الصحة»: نجري أبحاثًا مصرية للإجابة على 3 أسئلة حول متحور أوميكرون

«الصحة»: نجري أبحاثًا مصرية للإجابة على 3 أسئلة حول متحور أوميكرون

مستشار الرئيس: مصر لا تحتاج أن يكون تطعيم كورونا إجباريًا الآن

مستشار الرئيس: مصر لا تحتاج أن يكون تطعيم كورونا إجباريًا الآن