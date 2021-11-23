ربيع ياسين: «أشفق على عمر ربيع في انتخابات الأهلي»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف ربيع ياسين نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه نصح نجله عمر ربيع، بعدم خوض انتخابات الأهلي المقبلة، بسبب صعوبة المنافسة.

وقال ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية :«خوض عمر ربيع ياسين انتخابات الأهلي ليس بالأمر السهل، نظرًا لصعوبة المنافسة»، مضيفًا: «عمر حصل على الخبرات في الانتخابات الماضية، وحصل على 7 آلاف و300 صوت بمفرده، لأنه شاب طموح».

وكشف: «رفضت خوضه الانتخابات، وأشفق عليه الآن، لأنه يواجه قائمة كبيرة على رأسها محمود الخطيب، رغم ذلك لديه الكثير من الحب والتجاوب بين الأعضاء».

وأشار: «كان يتحدث بنفسه مع الناس دون إنشاء أي حملات دعائية، وطالبته بخوض الانتخابات بالأمانة والاحترام لأن النادي الأهلي كبير وعريق وهو يحمل أمانة».