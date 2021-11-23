بعد تأجيل مباراة سموحة والطلائع.. مدير ستاد الإسكندرية: «نواجه أسوأ فصل شتاء في تاريخ المحافظة»

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أكد محمد عبدالرازق، مدير ستاد الإسكندرية، أن المحافظة واجهت أسوأ فصل شتاء في تاريخها وتعذر إقامة مباراة سموحة وطلائع الجيش، التي كان مقررًا لها مساء الإثنين، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد عبدالرازق في تصريحات تليفزيونية: «نواجه أسوأ فصل شتاء في تاريخ المحافظة، ومنذ 72 ساعة الأمطار الغزيرة لا تتوقف وطبقا لهيئة الأرصاد الجوية فإن الأمطار تغطي 1300 متر مكعب في الساعة في حين أن أقصى استعياب من 500 إلى 600 متر مكعب في الساعة».

وأضاف: «قمنا بالمبيت في استاد الإسكندرية من 48 ساعة لأننا أخذنا خطوة استباقية بسبب الموجة الصعبة، لكن كان من المستحيل إقامة مباراة سموحة وطلائع الجيش بسبب الأمطار»، مضيفًا: «قمنا بإبلاغ رابطة الأندية وتم تأجيل المباراة حرصا على سلامة اللاعبين لسوء أرضية الملعب».