شبورة كثيفة وانخفاض الحرارة لـ10 درجات.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء إلى الأحد 28 نوفمبر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر إلى الأحد 28 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية، بارد ليلاً على الأنحاء كافة.

وفيما يلي حالة وأخبار الطقس خلال الأيام القادمة:

- حالة الطقس الثلاثاء 23 نوفمبر والأربعاء 24 نوفمبر:

تسود شبورة مائية كثيفة من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

- من الخميس 25 نوفمبر إلى الأحد 28 نوفمبر :

تسود شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر إلى الأحد 28 نوفمبر 2021:

- الثلاثاء 23 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 23 درجة والصغرى 14، وعلى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب سيناء 26 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 24 درجة والصغرى 10، وعلى جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 14 درجة.

- الأربعاء 24 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 24 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 23 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب سيناء 26 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 25 درجة والصغرى 11، وعلى جنوب الصعيد 28 درجة والصغرى 15 درجة.

- الخميس 25 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 25 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 23 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب سيناء 28 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 26 درجة والصغرى 12، وعلى جنوب الصعيد 29 درجة والصغرى 16 درجة.

- الجمعة 26 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 25 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 26 درجة والصغرى 12، وعلى جنوب الصعيد 31 درجة والصغرى 15 درجة.

- السبت 27 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 25 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 26 درجة والصغرى 12، وعلى جنوب الصعيد 31 درجة والصغرى 15 درجة.

- الأحد 28 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب سيناء 28 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 12، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 15 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر إلى الأحد 28 نوفمبر 2021.