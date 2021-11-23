مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54%

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بعد بحث عينة صغيرة من 100 متطوع يبلغ متوسط أعمارهم 38 عامًا

تعد العادات الغذائية من أكثر العوامل المؤثرة على صحة جسم الإنسان، لكن الأطعمة والمشروبات التي تتحول إلى عادة يومية متكررة قد يكون أثرها أكبر بكثير مما قد يتخيله البعض، وفق سبوتنيك.

وتتربع القهوة، على رأس قائمة المشروبات الصباحية الأشهر على الإطلاق في العالم، ويعتمد عليها الكثيرون لمنح أنفسهم دفعة جيدة من النشاط لمواجهة يوم حافل بالعمل والمشقة، لكن هذا المشروب قد يسبب لعشاقها الكثر مشكلة قلبية بحسب بعض الدراسات.

درس علماء في بحث ممول جزئيًا من قِبل قسم أمراض القلب بجامعة كاليفورنيا في أمريكا عينة صغيرة من 100 متطوع يبلغ متوسط أعمارهم 38 عامًا.

ولاحظ الباحثون أنه عندما شرب المشاركون أكثر من كوب واحد من القهوة، سجلت قراءات أجهزة تخطيط القلب التي ارتدوها، والتي تراقب حركة القلب والنبض، إما ضعفًا في عدد النبضات وإما زيادة بنسبة 54 ٪ ، من الانقباضات البطينية المبكرة القادمة من الغرف السفلية للقلب.

وبحسب البحث الجديد الذي تم الكشف عنه في إحدى الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية (newsroom) لعام 2021، يمكن أن "يجد شاربو القهوة أنفسهم يعانون بسبب عدم انتظام ضربات القلب إذا استهلكوا الكثير من هذا المشروب المفضل لديهم."

وقال أحد مؤلفي الدراسة الجديدة والرئيس المشارك لقسم أمراض القلب للأبحاث وأستاذ أبحاث الرجفان الأذيني في الجامعة كاليفورنيا، الدكتور الباحث جريجوري ماركوس، إن "القهوة هي أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، ومع ذلك تظل آثارها الصحية غير مؤكدة".

ويتابع الباحث الأمريكي: "اقترحت غالبية الدراسات القائمة على الملاحظة العديد من الفوائد المحتملة لشرب القهوة، لذلك فإن هذه هي أول تجربة عشوائية تحقق في العواقب الفسيولوجية المتعلقة بالوقت الفعلي لاستهلاك القهوة".

ويقول الدكتور، جيم ليو، طبيب القلب في مركز "ويكسنر" الطبي بجامعة ولاية أوهايو بدوره، في تصريحات لمجلة "Eat This، Not That" الأمريكية المتخصصة بالصحة، إن القهوة "كمنشط، يمكن أن يكون للكافيين فيها تأثيرات قصيرة المدى على القلب"، والتي يمكن أن تشمل كلاً من "زيادة ضغط الدم وزيادة الخفقان."

ووفقًا للدكتور ليو، في حين أن "استخدام الكافيين المزمن قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في ضغط الدم، إلا أن استهلاك الكافيين، في الغالب، لم يظهر أي آثار ضارة كبيرة طويلة المدى على صحة القلب والأوعية الدموية طالما يستهلك بكميات معتدلة."

نوه المقال بأن المفتاح السحري لتجنب هذه المشكلة هو شرب قهوة باعتدال، وفيما يتعلق بما يجب أن يفعله الإنسان إذا شعر بأن معدل ضربات قلبه قد انخفض إلى حد ما بعد شرب القهوة، أشار الدكتور ليو، "أعتقد أنه من الجيد، بشكل عام، التشاور مع مقدم رعاية صحية إذا كنت تعاني بسبب عدم انتظام ضربات القلب، خصوصًا إذا كانت مزعجة ومستمرة".