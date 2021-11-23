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هاني سعيد: بيراميدز هدفه الفوز بالدوري والكونفيدرالية

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هاني سعيد: بيراميدز هدفه الفوز بالدوري والكونفيدرالية هاني سعيد: بيراميدز هدفه الفوز بالدوري والكونفيدرالية

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قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن الموسم الماضي لم يظهر الفريق بالشكل المطلوب لتحقيق الهدف الرئيسي وهو الفوز ببطولة.

واضاف المدير الرياضي في تصريحات تليفزيونية أن الفريق هذا الموسم مختلف تماماً ولدينا هدف معين وهو المنافسة على بطولة الدوري ولقب الكونفدرالية خاصة أن الفريق يمتلك جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة إيهاب جلال.

وأشار إلى أن الفريق سوف يظهر بشكل مختلف تمامًا خاصة أننا حققنا الفوز في أربع مباريات وتعادلنا في مباراة واحدة فقط، نبتعد عن الصدارة بفارق نقطتين.

يُذكر أن بيراميدز حقق الفوز على ايسترن كومباني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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