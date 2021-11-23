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ماجد الكدواني عن «موضوع عائلي»: «كنت متخوف من تجربة المنصة الإلكترونية»

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ماجد الكدواني عن «موضوع عائلي»: «كنت متخوف من تجربة المنصة الإلكترونية» ماجد الكدواني عن «موضوع عائلي»: «كنت متخوف من تجربة المنصة الإلكترونية»

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قال الفنان ماجد الكدواني إنه كان متخوفا من خوض تجربة المسلسل القصير على منصة إلكترونية، مشيرا إلى أن أكثر ما جذبه للمسلسل هو تشبيهه بالفيلم السينمائي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في إحدى الفنادق الكبرى: «ترددت في البداية للمشاركة في المسلسل، لكن المخرج أحمد الجنايني شجعني على كسر حاجز الخوف وخوض التجربة».

وتابع ماجد الكدواني قائلاً: «مسلسل موضوع عائلي أشبه بـ ١٠ أفلام سينمائية، كل حلقة فيلم».

يذكر أن مسلسل «موضوع عائلي» من تأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال ومن إخراج أحمد الجندي ومن بطولة ماجد الكدواني، رضا، محمد شاهين، رنا رئيس، سما إبراهيم، طه دسوقي وغيرهم.

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