«متعودين على المناهج التراكمية».. استشاري تربية: كورونا تسببت بفجوة تعليمية كبيرة

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قالت الدكتورة ولاء شبانة استشاري التربية وطرق التدريس، إن أبرز المشكلات الموجودة في المنهج الخاص بالصف الرابع الابتدائي، هو مشكلة مادة العلوم، مشيرة إلى أن الفكرة في الجاب والفارق الذي حدث خلال العاميين الماضيين، قائلة: «لو على تأسيس المنهج فكلنا بنقول أنه كان من المفترض بدأ دا من زمان، ودا بالنسبة لنا هي المناهج التي تم تغيرها بالفعل بداية من كي جي 1 ووصلت حاليًا للصف الرابع الابتدائي».

وأضافت «ولاء» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «TeN» اليوم الاثنين، أن حدوث أي جاب في الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا هو ما تسبب في حالة الجدل بالنسبة للطلاب، موضحًا أن المناهج تراكمية بالنسبة لنا، ومتعودين كمصريين أن المناهج سواء تغيرت أم لا فهي تراكمية، قائلة: «اللي بناخده السنة دي حاجة السنة الجاية لازم يبقى حاجة تانية تكمل عليها».

وتابعت: «شايفة لو كانت المناهج فيها تدرج علمي صحيح بداية من تداول الكتاب الجديد اللي اتغير مع الأولاد، فدا كان هيبقى أفضل كتير جدًا وكان يجب على الوزارة أن تتجنب فكرة العامين اللي وقع فيها الطلاب بالشكل الكبير دا بعمل مراجعة قوية أو تأخير موعد الدراسة لعمل مراجعات بقدر الإمكان، فكان من المفترض أن يكون هناك حلول بديلة، مؤكدة :»أنا شايفة أن المناهج تراكمية وتسير بشكل جيد جدًا«.