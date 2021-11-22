أنشطة وورش بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين في أسيوط 

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في إطار إهتمام وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم بتنمية المهارات الإبداعية للأطفال والنشء، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية التخصصية .

عقد قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، «قافلة مدارسنا بالالوان»بحضور طالبات مدرسة الوليدية الاعدادية بنات، حيث بدأ الشاعر الدكتور سيد عبدالرازق بتعريف الشعر وخصائصه وتاريخ تطور الشعر من العصر الجاهلي، واستمع لمواهب الطالبات، كما تحدث القاص عاطف العزازي، أن القصة نوع من النثر العربي، وقام بتعريف القصة وعناصرها وشرح الفرق بين القصة الخيالية والقصة الواقعية، وفي سياق متصل أقيمت مسابقة ثقافية للطالبات لتشجيعهن عن القراءة والاطلاع مع هبه محمد عبود.

قام الدكتور جوزيف ثابت بالقاء محاضرة عن التنمية البشرية وصناعة القائد الناجح وأفضل أساليب التواصل الجيد مع الآخر، كما قامت الفنانة إيمان وهبه باقامة ورشة لتعليم فنون الخط العربي، وشاركت الفتيات في عمل أشكال جمالية ممتعة بالخط العربي، وقدم القصر ورشة للفنون التشكيلية لتنمية مواهبهم في مجال الرسم مع الفنان إبراهيم حسين، وقامت الفنانة ميادة شيريت بعمل ورشة فنون تشكيلية عن فن الطباعة باستخدام أوراق شجر حقيقية، كما أقيمت ورشة فنية لتعليم التلي والأشغال مع الفنانة ياسمين جاد. وعقدت ورشة اشغال فنية لعمل ماكيت للهدايا وطريقة التغليف الجيد مع الفنانة مروة شيريت، بجانب ذلك قامت الفنانة نهال عصام الدين بعمل تابلوه فني بمشاركة الطالبات باستخدام خامات بيئية بسيطة.