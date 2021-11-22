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عزيز الشافعي: أغاني المهرجانات فيها ألفاظ وأفكار مكانها الجنايات وليس نقابة الموسيقيين

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عزيز الشافعي: أغاني المهرجانات فيها ألفاظ وأفكار مكانها الجنايات وليس نقابة الموسيقيين عزيز الشافعي: أغاني المهرجانات فيها ألفاظ وأفكار مكانها الجنايات وليس نقابة الموسيقيين

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قال الملحن عزيز الشافعي، إن 80% من كلمات المهرجانات أسهمت في إفساد الذوق العام، حيث إنه لا يوجد تنقيح للمهرجانات.

وأضاف "الشافعي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه ضد المنع والوقف في الغناء، ولكنه في الوقت ذاته ضد التدني في الألفاظ والخروج على أخلاقياتنا وطبيعتنا.

ولفت الملحن عزيز الشافعي إلى أن هناك أفكارًا وألفاظًا في المهرجانات مكانها الصحيح هو محكمة الجنايات وليس نقابة المهن الموسيقية، مختتما: «وصلنا لمرحلة معينة تسببت في الإضرار بالأجيال الصغيرة».

المصرى اليوم

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