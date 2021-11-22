جبهة تيجراي تهدد بقصف مطارات أديس أبابا.. وأبي أحمد يعلن قيادته للجيش الإثيوبي

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أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في إثيوبيا أن «مطارات في أديس أبابا أصبحت في نطاق صواريخنا»، حسبما أفادت فضائية «العربية».

وكانت قوات تيجراي أعلنت السيطرة على بلدة شيوا روبت، التي تبعد حوالي 225 كيلومترا عن العاصمة أديس أبابا.وسبق أن انتقدت إثيوبيا إصدار الولايات المتحدة إنذارا أمنيا لطياري الرحلات من وإلى إثيوبيا، في ظل النزاع المسلح المتواصل هناك.

وقالت سلطة الطيران المدني في إثيوبيا في بيان، إن أي رحلة تسير في أجواء البلاد بما في ذلك عبر مطار أديس أبابا الدولي «آمنة وسالمة».

وأضافت: «الإنذار الذي تم إصداره وتداوله من قبل وسائل الإعلام، باطل ويتناقض مع الواقع، ونطمئن مستخدمي مجالنا الجوي ومطاراتنا بأننا لن نتساهل في ضمان أمنهم وسلامتهم، ونتخذ قصارى جهدنا لضمان تنظيم رحلات الطيران على نحو آمن وسالم كما في الماضي».

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الاثنين، إن ستوجه إلى ساحة المعركة ليقود القتل ضد مقاتلي جبهة تحرير تيغراي، الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من العاصمة أديس أبابا.

وقال آبي أحمد في بيان على حسابه بموقع فيسبوك، «لدينا تاريخ في الدفاع عن اسم إثيوبيا.. الحرية والسيادة التي تمتعت بها البلاد لآلاف السنين ليست منحة، من المستحيل الحفاظ على الحرية بدون ثمن. ولقد دُفع هذا الثمن بالدم، ومات الأبطال من أجل ذلك».

وأضاف قائلا، «المعاناة مستمرة. نحن نمر بهذه المحنة وإثيوبيا ستفوز. نحن الآن في المراحل النهائية لإنقاذ بلادنا، أعداؤنا يهاجموننا من الخارج والداخل».

وتابع، «حان الوقت للتضحية من أجل البلاد. من الآن فصاعدا سوف أسير في ساحة المعركة لقيادة الجيش في الدفاع عن بلادنا».

وشدد، «هزيمة إثيوبيا أمر لا يمكن تصوره.. هذا ليس الوقت المناسب للجلوس مكتوفي الأيدي.. دعونا نفعل ذلك بأنفسنا».

ودعا آبي أحمد الدول الأفريقية للوقوف إلى جانب إثيوبيا في محنتها بروح الوحدة الأفريقية، مؤكدا أن إثيوبيا حافظت على استقلالها بشجاعة أبنائها وتضحياتهم.