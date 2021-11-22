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حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في أسوان

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حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في أسوان حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في أسوان

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أعادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان تركيب السور الحديدى المكسور بطول 75 مترا، على رصيف الطريق الرئيسي في المنطقة أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون، بجانب ترميم وإعادة بناء الحوائط الحجرية الداعمة للسور مع رفع كافة التراكمات والمخلفات لرفع مستوى النظافة العامة وإستعادة المظهر الحضارى اللائق بالمنطقة المحيطة.

وفي نفس السياق قامت أيضاً الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة العميد عادل شرشر بتنفيذ حملة مكبرة ضمن أعمال الموجة 18، لإزالة كافة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، وللتعليمات المتواصلة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وللمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حيث استهدفت الحملة إزالة المخالفات والتعديات بالبناء على أملاك الدولة بالظهير الصحراوي بحي جنوب المدينة، بمساحة إجمالية ٧٥٠م٢، وذلك بمشاركة نائب رئيس المدينة ورئيس الحي ومسئول لجنة المتابعة الميدانية، بالإضافة إلى القوات الأمنية بقيادة اللواء معتز عبدالرحمن، مساعد مدير أمن أسوان.

المصرى اليوم

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