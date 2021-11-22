برلمانية عن أمطار الإسكندرية: الوضع كارثي والكل تضرر

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أكدت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، أن الوضع في الصباح الباكر كان كارثيًا بالنسبة لشوارع الإسكندرية، قائلة: «الشوارع كلها غرقانة حتى الشوارع الرئيسية، المياه دخلت البيوت واقتحمت المستشفيات والبنوك والعربيات عطلانة، والمواطنين في حالة من الدربكة وإسكندرية كلها كان فيها شلل مروري في جميع الطرق والوضع كان غير مرضٍ بالمرة».

وأضافت «رانيا» في حوارها عبر تطبيق «زووم» لبرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «TeN» الاثنين، أن أعضاء مجلس نواب قاموا بعمل غرفة عمليات مع المحافظة والتنفيذيين ورؤساء الأحياء ونتابع الوضع باستمرار، من خلال الاستغاثات التي نتلقاها، موضحة أن كمية الأمطار اللي هطلت على الإسكندرية غير مسبوقة والأمطار لا تتوقف.

وتابعت: «مش هننكر أن البنية التحتية في الإسكندرية مبقتش كويسة ومحتاجة يتعمل لها إعادة وتوسيع لأن الكم الهائل منا العمارات المخالفة التي تم بناؤها وقت الثورة والحمل الزائد على البنية التحتية خلى الشنايش والبالوعات مش مستوعبة كميات الأمطار اللي نازله عليها».

وقالت إن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية من الصباح الباكر يجوب الشوارع مع التنفيذيين وفي خلال ساعات تم السيطرة على الوضع في عدد من الشوارع وخاصة الشوارع الرئيسية وبدأت الحركة المرورية تعود لطبيعتها، قائلة: «الناس ابتدوا يكتبوا على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشوارع تبقى مفتوحة والمياه تم السيطرة عليها ودي شهادة لازم تتقال».

وأردفت عضو مجلس النواب: «أن الفترة الحالية نشهد تغيير غير مسبوق في الأحوال الجوية في العالم كله ومش مصر بس، فالتوقعات بتبقى مش مظبوطة دائمًا، واسكندرية متعودة على الشتاء والأمطار ومكنش بيبقى في مشاكل لكن كمية الأمطار لا تتوقف من الصباح للمساء لا تتوقف والكمية مش متعودين عليها، وكم البالوعات والشنايش هائل من الأمطار».

وأشارت إلى أن هناك عددًا كبير من المناطق في الإسكندرية كان الوضع فيها كارثيًا، موضحة أن «العربيات في الشوارع جنب الترام في سبورتينج كانت متغطية بالمياه»، وهناك مناطق كثيرة تضررت اليوم من الأمطار مناطق كتير جدًا كان بيجيلنا استغاثات من جميع جهات الاسكندرية من مستشفيات وبنوك وعائلات وملاجئ والجميع تضرر إلى جانب العربيات اللي كتير من الناس اتعطلت وأصابها الضرر من المياه، قائلة: «الجميع اتضرر الصراحه».

وأكدت أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يتابع بنفسه ولازم نشكر النقطة دي، قائلة: «حاسس بالمسؤولية والوضع اللي إحنا فيه فمش قادر يقعد، لازم يكون متواجد ويعمل بنفسه»، موضحة أنه كان هناك اجتماع قبل بدء فصل الشتاء والنوات وتم التأكيد من تسليك الشنايش والبالوعات ولكن يجب التنويه أن هناك سلوك غير قوية وهو إلقاء القمامة في البالوعات وهو ما يمثل ضغط على البالوعات واستيعاب كمية الأمطار، ويسبب أزمات كبيرة.

غرق شوارع الإسكندرية بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة منذ عدة أيام، واستمرار جهود شفط المياه المتراكمة

غرق شوارع الإسكندرية بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة منذ عدة أيام، واستمرار جهود شفط المياه المتراكمة