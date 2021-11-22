القريات تكتسي بالأبيض و3 مدن تسجل 7 درجات

★ ★ ★ ★ ★

اكتست عدة مناطق في شمال السعودية بحبات البرد والثلوج، وخاصة محافظة القريات، التي سجلت انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، فيما توقع خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق أن تبدأ المربعانية، وهي موسم بداية البرد الفعلي، خلال أيام، قائلا إن البداية ستكون مع «برد معتدل ورطب، وآخر نجومها مع بداية الشبط البرد، وبعد 30 يومًا سنعيش أبرد أيام السنة، وهو موسم برد الأزيرق والذي سمي بهذا لأن الأجساد تزرق من شدته».

رياح سطحية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، امتدادًا إلى الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة.

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية على الخليج العربي، مع تكون الضباب على مرتفعات عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، فيما سجلت طريف والقريات وسودة عسير 7 درجات مئوية.

وأكد رئيس لجنة تسميات المناخية الدكتور عبدالله المسند وجود انخفاض في درجة الحرارة من اليوم بالرياض والمنطقة الشرقية ونجران، في حين يطرأ ارتفاع طفيف على درجة الحرارة في المناطق الشمالية. وأن الحالة المطرية التي استمرت لثلاثة أيام من المتوقع أن تتهيأ للمغادرة، قائلا إنه ربما تنحصر التوقعات المطرية على أجزاء محدودة من شرقي القصيم والزلفي وشمالي الشرقية ويشمل حفر الباطن والخفجي والتوقعات تشمل الكويت.

كتلة باردة

وبين طقس العرب أنه تتأثر معظم مناطق المملكة خلال ما تبقى من الأسبوع الجاري بكتلة هوائية أقل حرارة قادمة من بلاد الشام، ستعمل على خفض درجات الحرارة بشكل كبير، خاصة مع ساعات الليل، وقد تأثر القطاع الشمالي من المملكة خلال اليومين الماضيين بعبور لكتلة هوائية باردة قادمة من منطقة بلاد الشام، وساهمت بخفض درجات الحرارة بشكل كبير، وأن تتعمق الكتلة الباردة في أجواء وسط وشرق المملكة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

كما توقع أن تنخفض درجات الحرارة في مدينة الرياض خلال اليومين المقبلين، لتكون بحدود 26 درجة مئوية نهارًا، في حين تنخفض ليلا إلى 15 درجة مئوية، وأن تنخفض الحرارة في الدمام لحوالي 27 درجة مئوية نهار الأربعاء، وتكون ليلا حول 19 درجة مئوية، فيما يتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع التدريجي اعتبارًا من نهاية الأسبوع.