20 ألف شجرة في منصورة الأحساء

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يسعى القائمون على حملة التشجير الرابعة في مدينة «المنصورة» بشرق الأحساء للوصول إلى 20 ألف شجرة في المدينة، بزراعة شجرة لكل مواطن ومقيم، ونشر ثقافة الاهتمام بالتشجير والحدائق، وترسيخ حب الأشجار والتشجير لدى الطلاب وتشجيعهم على ذلك، وتكرار أعمال التشجير بشكل أسبوعي، وكذلك توجيه السكان لزراعة الأشجار الملائمة بيئيا، والمناسبة للبنية التحتية، مع مراعاة قلة احتياجها للري، ومناسبة حجمها، ومقاومتها الحرارة، وقلة تساقط أوراقها، لضمان استمرارية نظافة الموقع.

واقترح المشرف على الحملة، علي السلطان، طرح جوائز سنوية لـ«أفضل تشجير» على مستوى المنازل والمدن والبلدات والإدارات الحكومية والأهالي، مبينا أن تطبيق قرار إلزامية المواطنين في رخص البناء الجديدة بالتشجير سيسهم في تحويل المحافظة إلى خضراء، إذ تصدر بلديات أمانة الأحساء الآلاف من رخص البناء سنويا، وذلك بمعدل 4 أشجار لكل منزل.