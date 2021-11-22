51 بابا لقاصدي المسجد الحرام

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تواصل إدارة الأبواب مهامها وخدماتها لمرتادي بيت الله الحرام، فتقوم بجهود كبيرة لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين.

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد بن شراز المالكي، أن الإدارة تشرف على جميع أبواب المسجد الحرام، البالغ عددها 51 بابا، ويتم فتحها حسب الحاجة، ولأبواب المسجد الحرام أسماء وأرقام، تساعد مرتادي بيت الله الحرام على معرفة الأبواب التي دخلوا منها، لتسهيل حركة خروجهم باتجاه مساكنهم، وتوفر مراقبين على هذه الأبواب، حيث يقومون بتنفيذ التعليمات الخاصة بالأبواب، التي منها عدم دخول الأمتعة والأطعمة والآلات الحادة وخلافه، مما يساعد على بقاء المسجد الحرام نظيفاً تؤدى فيه العبادة براحة واطمئنان، كما خصصت عددا من المراقبين في جميع الورديات، وعلى مدار 24 ساعة، ومهمتهم الأساسية متابعة الأبواب، وكذلك التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السعودي، لمن يتعرض إلى وعكة صحية من زوار المسجد الحرام.