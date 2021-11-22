مبنيان لبلديتي شرق الدمام والخبر

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أوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن مبنى بلدية شرق الدمام تم الانتهاء من إنشائه وجارٍ تسليمه والانتقال إليه، في حين سيتم افتتاح مشروع مبنى بلدية الخبر بعد نحو شهرين، كما أشار إلى أن مشروع كوبري الأمير نايف بن عبدالعزيز مع تقاطع شارع 18 بالدمام سيتم الانتهاء من تنفيذه بعد 5 أشهر.

ووافق أمين الشرقية على تخصيص مقاولي صيانة لبلديات شرق وغرب ووسط الدمام، وخاصة لأعمال الصيانة والطوارئ، ووجه الجبير بدراسة وضع مواقع خاصة محفورة بعمق من 6 إلى 12 م لمشاريع أبراج وأسواق تجارية ومشاريع خدمية وغيرها، ومسورة منذ أكثر من أربعة أعوام دون استكمالها.

جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي بين رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية هاني الفوزان، وأمين المنطقة الشرقية، بطلب من رئيس اللجنة.