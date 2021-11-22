  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

أمريكا ترفض تدخل فاجنر في مالي

Print
أمريكا ترفض تدخل فاجنر في مالي أمريكا ترفض تدخل فاجنر في مالي
حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المجموعة الروسية «فاجنر» من التدخّل في مالي، حيث دعا إلى انتقال للحكم المدني.

وقال في تصريحات على هامش زيارته إلى السنغال، إن الولايات المتحدة تسهم في جهود مع مالي والشركاء لدعم الاستقرار في البلد الإفريقي الذي يعيش حالة حرب.

وأضاف «ولا يمكنني أن أضيف سوى أنه سيكون من المؤسف أن ينخرط عناصر خارجية قد تجعل الأمور أكثر صعوبة وتعقيدا، وأفكر على وجه الخصوص بمجموعة فاجنر».

الضغط على مالي

وأردف بلينكن أنه اتفق مع مسؤولين سنغاليين من أجل الضغط على مالي للإيفاء بتعهدها لجهة الانتقال إلى الديمقراطية، مؤكدا أن بلاده ستقدم مميزات مقابل تحرك من هذا النوع. مشيرا إلى أنه فور وصول حكومة منتخبة ديمقراطيا إلى السلطة، سيكون المجتمع الدولي مستعدا لدعم مالي. من ناحية أخرى قررت فرنسا تغيير إستراتيجية التواجد العسكري في مالي، من خلال إرسال دوريات استطلاعية من فرقة المشاة «دراغون» التابعة للجيش الفرنسي إلى مناطق شمال شرقي مالي..

منظمة روسية شبه عسكرية.

وصفها البعض بأنها شركة عسكرية خاصة، أو وكالة خاصة للتعاقد العسكري.

مقاولوها شاركوا في صراعات مختلفة.

ترى صحيفة نيويورك تايمز أنها وحدة تتمع بالاستقلالية تابعة لوزارة الدفاع الروسية، أو مديرية المخابرات الرئيسية متخفية.

تستخدمها الروسية في النزاعات التي تتطلب الإنكار.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح «فايزر»

الحكومة توافق على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح «فايزر»

«النواب» يوافق على 4 اتفاقيات بين الحكومة وبنك أبوظبي الأول

«النواب» يوافق على 4 اتفاقيات بين الحكومة وبنك أبوظبي الأول

مأساة أهالي «زكي فاضل» بعد احتجاز 9 من ذويهم بليبيا ومطالب بتدخل الحكومة (فيديو)

مأساة أهالي «زكي فاضل» بعد احتجاز 9 من ذويهم بليبيا ومطالب بتدخل الحكومة (فيديو)

«أول ديسمبر».. وزير الصحة يعلن تنفيذ قرار الحكومة بشأن كورونا

«أول ديسمبر».. وزير الصحة يعلن تنفيذ قرار الحكومة بشأن كورونا