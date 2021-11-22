«أول عملية تجميل».. سارة سلامة تنهي الجدل عبر مواقع السوشيال ميديا (صور)

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أثارت الفنانة سارة سلامة جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، بعد انتشار شائعات بإجرائها عملية تجميل بوجها، حيث ظهرت كأنها خضعت لعملية «فيلر»، إذ خرجت «سارة» للرد عبر موقع انستجرام قائلة: «أول عمليه تجميل عملتها هي تجميل الذات والنفس».



ونشرت سارة سلامة صورتها عبر «إنستجرام» قائلة: «أول عملية تجميل عملتها هي تجميل الذات والنفس (ربنا يشفى كل نفس مريضة)».

كانت نشرت سارة سلامة، صورة لها خلال الأيام الماضية، تصدرت بسببها تريند محرك البحث جوجل، نظرًا للتغيرات التي طرأت على شكلها، وتساءل الجمهور حول حقيقة إجراء سارة سلامة عملية تجميل في ملامحها، إذ بدت ملامحها وكأنها خضعت لعملية «فيلر»، كما تغير شكل خدودها، مما أدى لتكهنات من الجمهور حول إجرائها «بوتكس» بجانب «الفيلر».

سيلفي جديد للفنانة سارة سلامة - صورة أرشيفية



يذكر أن سارة سلامة نجحت في جذب الأنظار والحصول على حب الجمهور، خلال وقت قصير، ليس فقط لكونها ابنة الفنان أحمد سلامة، لكن بسبب جمالها وأدائها التمثيلي الجيد، حيث تنبأ لها الجمهور بمستقبل باهر في عالم السينما والتليفزيون، حتى بدأت في الانسحاب التدريجي من المشاركة في الأعمال الفنية، واختفت قليلا مع الاكتفاء بنشر أحدث إطلالتها عبر صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات من مهورها عن أسباب الاختفاء والغياب غير المبرر.

بدأت سارة سلامة البالغة من العُمر 28 عامًا مشوارها نحو الشهرة، بالعمل في مجال الإعلانات، مُشاركة في أكثر من إعلان لأبرز الماركات العالمية شهرة وأبرز شركات الاتصالات ثم انتقلت للعمل في مجال التمثيل منذ عام 2012 من خلال الدراما التليفزيونية، حيث اشتركت مع الفنان كريم عبدالعزيز في أول أعمالها وهو مسلسل «الهروب»، وهو من تأليف بلال فضل وعرض المسلسل في شهر رمضان.

ولفت دورها بالمسلسل الأنظار إليها، وانغمست في المشاركات الدرامية، إذ ظهرت في مسلسلات مثل: موجة حارة، وهو مسلسل مأخوذ عن رواية «منخفض الهند الموسمي» لأسامة أنور عكاشة، كذلك شاركت في مسلسل اسم مؤقت، مع الفنان يوسف الشريف وشيري عادل، ومسلسل الكبير أوي، حتى تطل في مسلسل «ابن حلال»، عام 2014 بطولة الفنان محمد رمضان، حيث لمعت «سلامة» بأدائها في المسلسل، وهو ما زاد من شهرتها سريعًا.

الفنانة سارة سلامة فى جلسة تصوير جديدة - صورة أرشيفية

صورة للفنانة سارة سلامة على شاطئ البحر - صورة أرشيفية