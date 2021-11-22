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فينجادا يتابع مباراة والبنك الأهلي من استاد القاهرة

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فينجادا يتابع مباراة الزمالك والبنك الأهلي من استاد القاهرة فينجادا يتابع مباراة والبنك الأهلي من استاد القاهرة

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يتواجد البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة المصري في مقصورة القاهرة الدولي لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أمام البنك الأهلي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحازم إمام وعبدالله جمعة ومحمود عبدالعزيز وأيمن حفني وإسلام جابر ومحمد أوناجم ومحمد سيد عبدالله.

المصرى اليوم

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