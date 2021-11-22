  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الكلام ده في الشرع».. آمنة نصير: الزواج الثاني لا يجب أن يكون «سداح مداح»

Print
«الكلام ده في الشرع».. آمنة نصير: الزواج الثاني لا يجب أن يكون «سداح مداح» «الكلام ده في الشرع».. آمنة نصير: الزواج الثاني لا يجب أن يكون «سداح مداح»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن الزواج الثاني يكون لسبب أو ضرورة، وليس «سداح مداح».

وأشارت «نصير»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، إلى أنه لا بد أن يخبر الزوج حال زواجه بإمرأة ثانية زوجته الأولى، وإلا سيكون قد خدعها، متسائلة: «أين العدل بين الزوجتين إذا لم يخبر الزوجة الأولى بزواجه».

وأضافت أنه إذا قرر الزوج الزواج للمرة الثانية ولديه القدرة على ذلك، فعليه أن يتحمل تباعاته، معلقة: «الكلام ده في الشرع»، مشددة على ضرورة أن يكون لدى من قرر الزواج بإمرأة ثانية أن يكون لديه أسبابه.

وتابعت، أن استمرار الزوجة الأولى في الزواج بعد زواج زوجها يعود لتقدير أمورها، فإذا وجدت أنها تستطيع أن تعيش هذه الحياة فهنيئا لها، أما إذا وجدت أنه يصعب عليها أن تعيش بهذا الشكل فحقها أن تطلب الانفصال، مستطردة: «لماذا اللف والدوران يجب أن يكون الزوج رجلا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة