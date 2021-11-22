«الكلام ده في الشرع».. آمنة نصير: الزواج الثاني لا يجب أن يكون «سداح مداح»

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قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن الزواج الثاني يكون لسبب أو ضرورة، وليس «سداح مداح».

وأشارت «نصير»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، إلى أنه لا بد أن يخبر الزوج حال زواجه بإمرأة ثانية زوجته الأولى، وإلا سيكون قد خدعها، متسائلة: «أين العدل بين الزوجتين إذا لم يخبر الزوجة الأولى بزواجه».

وأضافت أنه إذا قرر الزوج الزواج للمرة الثانية ولديه القدرة على ذلك، فعليه أن يتحمل تباعاته، معلقة: «الكلام ده في الشرع»، مشددة على ضرورة أن يكون لدى من قرر الزواج بإمرأة ثانية أن يكون لديه أسبابه.

وتابعت، أن استمرار الزوجة الأولى في الزواج بعد زواج زوجها يعود لتقدير أمورها، فإذا وجدت أنها تستطيع أن تعيش هذه الحياة فهنيئا لها، أما إذا وجدت أنه يصعب عليها أن تعيش بهذا الشكل فحقها أن تطلب الانفصال، مستطردة: «لماذا اللف والدوران يجب أن يكون الزوج رجلا».