قمصان: حققنا فوزًا مهمًّا أمام المحلة وأضفنا ثلاث نقاط غالية

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سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن الفريق حصد ثلاث نقاط مهمة على حساب غزل المحلة، بعدما حقق الفوز بنتيجة 3-2 في الثواني الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأهلي لاحت أمامه العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتحقيق المزيد من الأهداف، لكنها أهدرت نتيجة لغياب التوفيق.

وقال قمصان في تصريحاته بعد المباراة: «أضفنا ثلاث نقاط مهمة في مشوار الدوري الصعب بعد مباراة قوية للغاية وأمام منافس جيد، ورغم تأخر الفوز لكن اللاعبين كان لديهم إصرار كبير على تحقيقه والعودة من المحلة بالنقاط الثلاث».

وأضاف: «واجهنا منافسًا قويًّا على ملعبه، واستطعنا تحقيق الفوز، وأشكر اللاعبين على مجهودهم الكبير طوال الـ90 دقيقة، والأهم بالنسبة لنا كان حصد النقاط الثلاث من منافس يمتلك العديد من العناصر المميزة ويقوده جهاز فني يجيد توظيف هذه العناصر وفقًا لظروف المباراة».

وتابع قمصان: «ياسر إبراهيم لاعب مميز ولديه إمكانات عالية، وكل اللاعبين دائمًا يكونون جاهزين من أجل المشاركة، كما أن عمرو السولية يغيب عن المباراة القادمة، ولكن نلعب حسب الظروف الموجودة ولدينا ثقة في كل عناصر الفريق».

وأكمل: «إصابة حسام حسن أثرت على اللاعبين نفسيًّا، وأتمنى أن تكون بسيطة والأهم بالنسبة لنا الآن التركيز في المباريات المقبلة، وبعدما استفاد الفريق من أخطاء الموسم الماضي، قد يكون هناك حالة عدم تركيز خلال بعض فترات المباراة أمام غزل المحلة، وهي السبب في دخول هدفين في مرمانا، لكن في المقابل كان هناك إصرار شديد على الفوز وهو ما تحقق في النهاية».

وأكد قمصان: «مباريات الدوري صعبة، وخاصة في الدور الأول، لأن جميع الفرق استعدت بشكل جيد، والمحلة تلقى أول خسارة له منذ انطلاق البطولة، كما أن لديه لاعبين ومدربًا واعدًا وخبرات جيدة، لكن لاعبي الأهلي يدركون المسئولية جيدًا».

وأضاف: «جمهور الأهلي أعطى اللاعبين دفعة معنوية وثقة كبيرة، والجمهور يظهر دائمًا في الأوقات الصعبة، وبعد هدف المحلة الثاني، هتفوا للاعبين بقوة، وأتمنى أن يستمروا في ظهر الفريق خلال المباريات المقبلة».

وأشار قمصان إلى أن معظم الفرق المحلية عندما تسجل في الأهلي تتراجع للخلف وهو ما حدث بعد تسجيل غزل المحلة الهدف الثاني، لكن الدقيقة الأخيرة شهدت إصرارًا كبيرًا على الفوز واستطاع على معلول تسجيل هدف التقدم رغم تعرضه للإصابة.