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بن شرقي وشيكابالا يؤازران لاعبي أمام البنك الأهلي

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بن شرقي وشيكابالا يؤازران لاعبي الزمالك أمام البنك الأهلي بن شرقي وشيكابالا يؤازران لاعبي أمام البنك الأهلي

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حرص أشرف بن شرقي ومحمود عبدالرازق شيكابالا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي على مؤازرة الفريق خلال مواجهة البنك الاهلي بالدوري.

وتواجد بن شرقي وشيكابالا في مقصورة ملعب القاهرة الدولي، وذلك في ظل غيابهما عن اللقاء بعد تعرض الأول للإصابة بالتواء في الأنكل خلال مواجهة الإسماعيلي وإيقاف الثاني.

ويواجه فريق الزمالك نظيره البنك الاهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدير المباراة تحكيميا محمود عاشور، ويساعده محمود أبوالرجال وأحمد توفيق، ونادر قمر الدولة حكما رابعا، ومحمد معروف حكما للفيديو، وشهاب راشد مساعدا لحكم الفيديو.

المصرى اليوم

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