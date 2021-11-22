★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرص أشرف بن شرقي ومحمود عبدالرازق شيكابالا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مؤازرة الفريق خلال مواجهة البنك الاهلي بالدوري.

وتواجد بن شرقي وشيكابالا في مقصورة ملعب ستاد القاهرة الدولي، وذلك في ظل غيابهما عن اللقاء بعد تعرض الأول للإصابة بالتواء في الأنكل خلال مواجهة الإسماعيلي وإيقاف الثاني.

ويواجه فريق الزمالك نظيره البنك الاهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدير المباراة تحكيميا محمود عاشور، ويساعده محمود أبوالرجال وأحمد توفيق، ونادر قمر الدولة حكما رابعا، ومحمد معروف حكما للفيديو، وشهاب راشد مساعدا لحكم الفيديو.