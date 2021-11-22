الجيزة : رفع 110 حالات إشغال بحي شمال

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واصلت محافظة الجيزة حملاتها للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام.

وشن حي شمال الجيزة حملة بقطاع المنيره الشرقيه شملت شوارع «العامل الأول ومنطقة أرض الجمعية والغيط التي أسفرت عن ضبط عدد ٢ سنتر للدروس الخصوصية بدون ترخيص وغير ملتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعلي الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».

كما تم خلال الحملة إزاله عدد كبير من الحواجز الحديديه بشارع عمر بن العاص ورفع عدد ١١٠ حالات إشغال متنوعة.