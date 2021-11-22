  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجيزة : رفع 110 حالات إشغال بحي شمال

Print
الجيزة : رفع 110 حالات إشغال بحي شمال الجيزة : رفع 110 حالات إشغال بحي شمال

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الجيزة حملاتها للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام.

وشن حي شمال الجيزة حملة بقطاع المنيره الشرقيه شملت شوارع «العامل الأول ومنطقة أرض الجمعية والغيط التي أسفرت عن ضبط عدد ٢ سنتر للدروس الخصوصية بدون ترخيص وغير ملتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعلي الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».

كما تم خلال الحملة إزاله عدد كبير من الحواجز الحديديه بشارع عمر بن العاص ورفع عدد ١١٠ حالات إشغال متنوعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة