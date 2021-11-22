وزير قطاع الأعمال يعلق على أداء المحلة أمام الأهلي

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عبر هشام توفيق، وزيرقطاع الأعمال، عن سعادته البالغة بالمستوى الذي طهر به فريق غزل المحلة أمام الأهلي.

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وكان المارد الأحمر قد حقق فوزًا مثيرًا على زعيم الفلاحين بنتيجة 2-3 في إطار منافسات الجولة الحامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الوزير على صفحته: «شكرا يا رجال. رفعتم رأس المحلاوية اليوم باللعب الحر المفتوح».

شهدت المباراة تقلبات كثيرة وتقدم محمد مجدي أفشة للمارد الأحمر وأضاف زميله بيرسي تاو الهدف الثاني، وعاد زعيم الفلاحين من بعيد بتسجيل هدفين عن طريق عبده يحيي، وأكرم توفيق في مرماه، فيما أحرز على معلول الهدف الثالث من ركلة ثابتة في الثواني الأخيرة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وتوقف رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط في المركز الرابع.