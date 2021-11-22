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رصدت المواقع المعتمدة والمتابعة لحركة بيع ورواج الكتب عمل قوائم قصيرة ومطولة للكتب الأكثر مبيعًا بين عامى 2020 و2021، واللافت أن كثيرًا من هذه القوائم تضمنت كتبًا بعضها صدر منذ أعوام مضت، وأعيدت طباعتها فى طبعات جديدة لأكثر من مرة بسبب الإقبال عليها.

ومن هذه الكتب كتاب حلم الغرفة الحمراء، فقد جاءت مبيعاته فى المركز الثالث فى قائمة الكتب الأكثر مبيعاً فى العالم، وتجاوزت مبيعاته أكثر من 100 مليون نسخة تقريباً. وهو كتاب منشور باللغة الصينية، لمؤلفه الكاتب الصينى تساو شيويه تشين، وهو عبارة عن رواية تنتمى للدراما العائلية، وهى تُعتبر من الروايات الموسوعية الضخمة. ويحكى تشين فى روايته، التى تُصنف من ضمن أفضل الروايات الكلاسيكية فى تاريخ الصين، عن تجاربه المعيشية، والتى تقلبت ما بين الغنى والفقر، تم نشر هذه الرواية لأول مرة باللغة الصينية فى عام 1792 م. وظهرت الترجمة الإنجليزية الأولى لها بعد أكثر من نصف قرن من نشرها.

غلاف رواية «ورثة آل الشيخ»

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■ أما رواية ورثة آل الشيخ للكاتب أحمد القرملاوى، فيروى الكاتب فيها أسطورة عن الكنز، وفكرة الكنز التى يتناقلها الأحفاد من جيل لجيل، والتى تستحوذ على العقول، لتشغل بالهم، حتى تصل لمن تناديه وتطالبه بأن يكمل المسيرة، ويبحث عن الكنز، بالتحرك فى الأماكن العتيقة من شوارع القاهرة.

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غلاف رواية «فردقان»

■ ومن الكتب الأكثر مبيعا أيضا رواية «فردقان» للكاتب الدكتور يوسف زيدان والرواية تتحدث عن العالم الموسوعى الحسين بن عبدالله بن سينا، الطبيب والفيلسوف الشهير، وفردقان هى قلعة فارسية سجن فيها، يبدأ الراوى فى لفت انتباه القراء من خلال التعرض للمسؤول داخل السجن، حيث يحتفى بوصول سجينه، فى تناقض واضح بين هيئته وهو مكبل بالأغلال، وبحفاوة الاستقبال لتتضح الصورة مرة أخرى للقارئ، حيث يكتشف أن السجين، المعتقل، هو سجين سياسى، والذى وصل بتوصيات بإكرامه، مما تسبب فى حدوث علاقة ذات شكل غير معتاد فى السجون، ليصبح الطبيب ابن سينا طبيب القلعة يعالج الجميع، جنودا وسجناء وقادة، فترة شهور.