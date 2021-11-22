أول كتاب بالوثائق عن وقفيات الأسرة العلوية.. حجج وألغاز

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«أوقاف أسرة محمد على باشا فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر»، هو اسم كتاب جديد فى مادته التوثيقية، صدر مؤخرا عن الهيئة العامة للكتاب - سلسلة تاريخ المصريين- التى يترأس تحريرها الدكتور صابر عرب.

الكتاب من تأليف الدكتور إبراهيم البيومى غانم، وقدم له، دون أن يشار على الغلاف إلى ذلك!!- المستشار طارق البشرى، بأسطر أكد فيها أن الوقف هو ملكية عامة من نمط خاص، وكان يمكن مع تطويره أن يقدم خدمات عامة جليلة تعليمية وثقافية وروحية وخدمية، فضلا عن إسهامه فى إطعام الفقراء والمساكين، وقد سيطرت الحكومة على هذا المجال بعد يوليو ١٩٥٢، كما يقول البشرى، وتولت وحدها عبء تقديم الأنشطة التعليمية، ثم ناءت بها فانفتح المجال لرجال الأعمال للربح منها، وليس خدمة الوطن والعلم والجماعة الوطنية.

أكد البشرى أن الإنجليز، وعلى رأسهم كرومر، كانوا قد أدركوا مبكرا خطورة الوقف كقطاع تمويلى وطنى مستقل، لكنهم لم يستطيعوا كبحه لكن المركزية الشديدة بعد يوليو أوقفت مسيرته.

سيصادف المرء، خلال كل صفحات الكتاب، نوعا من النوستالجيا أو الحنين إلى الماضى، إزاء قوة واتساع حركة الوقف الأهلى أو الخيرى، ولغة حجج الأوقاف العلوية، الطريقة وشروطها، وهو حنين يصعب أن تنكره على المؤلف لأنك، كقارئ، تنخرط فيه، ولو دون قصد أيضا، بيد أن هذا كله لم يجعل الكاتب يخرج عن الموضوعية. ويرى الكاتب أنه لم يتم فى مصر دراسة المبادرات الوقفية لكبار الملاك والنخب السياسية والثقافية، وهو من جانبه فتش طويلا فى ديوان وزارة الأوقاف بباب اللوق، وقصر عابدين، وقرأ، وفحص عشرات من حجج الأوقاف للأسرة العلوية، قبل أن يخرج بكتابه هذا منوها بأنه يصحح جانبا من صورة أسرة محمد على فى الأذهان بغض النظر عن أى موقف سياسى.

«الحاج» كان أحد ألقاب محمد على الرسمية رغم أن المصريين لا يطلقون تلك الصفة على الحاكم. وبعد موقف منه أثار الارتباك تجاه الأوقاف وإدارتها،

أسس محمد على وقفية طاش يوز، قبالة اليونان، ومساحتها نحو ٥٠ كيلومترا مربعا، ووقفية تحفيظ القرآن وقولة، ووقفية تكية مكة وتكية المدينة وغير ذلك، وجميعها تخدم أغراضا خيرية ودينية وتعليمية، وتدل على امتلاك الحاج رؤية استراتيجية بعيدة المدى.

غلاف كتاب «أوقاف أسرة محمد على باشا فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر»

وينصح المؤلف حكومتنا فى نزاعها حول أوقاف محمد على الخارجية، ومع ترسيم حدودنا مع اليونان، بالتمسك بقواعد التوارث الدولى وجنيف والأماكن الدينية والواقع القانونى. ويؤكد فى أكثر من موضع بالأدلة (ولعل النيابة العامة تتصدى لما جاء، فيه) حدوث فساد فى إدارة وزارة الأوقاف لطاشيوز وقولة وغيرهما. وبعد استعراض تطور تكيتى مكة والمدينة، وموقف السعودية غير الودى منهما فى مرحلة لاحقة، انتهى الأمر إلى أن أغلقتا نهائيا عام ١٩٩٦ بقرار من وزير الأوقاف.

وثيقة وقفية التكية عامرة بتفاصيل عجيبة عن كميات البصل والثوم واللحم والسمن والزيت والحمص والأرز، التى يتم استخدامها كل سنة، ومقننات كل شخص، ووظائف مبيض النحاس والكوانينى والكيال والقبانى والسقاء... إلخ. وراتب كل واحد، وتحديد صارم لأيام الشوربة والتوسعة، أى أيام الأكل العادى أو المرق واللحم. ومن حجج وقف الباشا، وفيما يلى سنطالع عبارات مثل «إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين...»، «ويجب عمل كذا فى حال انقطع سلسال أسرة محمد على نهائيا عن وجه الدنيا».

وعن أوقاف إبراهيم وعباس حلمى الأول وسعيد يقول المؤلف فى الفصل الثالث إن إبراهيم أنشأ وقفا وهو والى على بندر جدة. كان أهليا، أى معنى بالإنفاق على الأهل أساسا مع بعض الخير. لوحظ أنه ساوى فيه بين الرجل والمرأة. ونقرأ فى حجة الوقف عبارة «أن يرمى على قبره خوص وريحان وتتم قراءة قرآن عظيم الشان»، وتفرقة قرص، وسيتكرر ذلك بالنص كثيرا فى باقى حجج الأسرة العلوية.

لقد حكم إبراهيم على أغا بأن يتم ضربه ١٠٠ نبوت على إليته لأنه قال: «فلاحون عمى صاروا عساكر»، وأن ينفى ويصلب لو عاد إليها، فهل بعد ذلك دليل على صدق اهتمامه بالشعب؟. نعلم من المؤلف أيضا: كيف تحدث إبراهيم عن أحياء مجد مصر التليد وشرفها. عباس الأول كان يسمى كافل الديار المصرية. وقد أنشأ وقفا على شيخ طرق صوفية بالدلتا غير معروف وجعل زوجة الشيخ ناطرة الوقف، ومن شروطه عمل ٢ مولد و٦ ختمات شريفة وتفرقة قرص... إلخ. وعباس هو من أنشأ تكية درب الجماميز.

أما أوقاف سعيد فعززت تكية المدينة ووقف قولة وغطت مساحات كبيرة قبلى وبحرى وتعرضت وثائقها لتلف وخرق وحرق بفعل فاعل. ويقول المؤلف عن سعيد: هو أول من تعلم بالخارج من الأسرة العلوية، وربما كان طيبا لكنه كان ضيق الأفق قصير النظر، ويكفى انه منح ديليسبس امتياز حفر القناة بعد أربعة أشهر فقط من قعوده على الحكم.

يتكلم الفصل الرابع عن أوقاف إسماعيل وأبعادها الاجتماعية والثقافية والاستراتيجية، وكيف خصص أوقافا للدراويش وفقراء المتصوفة بألوانهم، وما انطوت عليه أعماله الوقفية من بعد دينى وخيرى قوى وكيف عنى بالأزهر والإسلاميات، وأسس خمسة أوقاف على المساجد ومقامات الأولياء منهم وقف بـ ١٠ آلاف فدان، وجعل نفسه ناظره وولاة مصر من بعده إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين، وواصل إسماعيل عمل الخير حتى بعد عزله، حيث أقام كتاتيب وتحفيظ قرآن، وهو أبو التعليم الأهلى الموروث، وأوقف عليه كثيرا، وبقدر عنايته بأن تصبح مصر قطعة من أوروبا اهتم بتثبيت أركان الهوية واللغة والتاريخ والدين، وأدرك دور الوقف فى مواجهة الغزو الثقافى. ومن أعماله التى لا تنسى استعادة وادى الطميلات، بالإسماعيلية، بثمن فادح، أى نعم، من المخادع ديليسبس، بعد أن أدرك أهميته الاستراتيجية لحماية أمن مصر، وأوقفه، وهو بمساحة نحو ٢٢ ألف فدان. كما أنه، وهو فى إسطنبول، أنشا أوقافا أهلية للصرف على أهله بحيث لم يبق له أملاك خاصة إلا هدومه لذا لم يكتب وصية. ينبهنا المؤلف إلى أن الأمر فى الوقف العلوى قد لا يكون كله إيمان وتقوى، ولكن الأثر النهائى كان قويا.

قبل عامين من وفاة الخديو توفيق فإنه أوقف فوق ١٨٠٠ فدان للكتبخانة الخديوية، دار الكتب، وهى التى كان على مبارك بدأ من قبل فى تأسيسها بتوجيه من إسماعيل. تعرضت أوقاف توفيق لنهب وتبديد واغتصاب.، وبالطبع فإن مساندته الاحتلال البريطانى لم تعط أحدا فرصة لأن يتوقف عند الجانب الخيرى التعليمى عنده. بعد ذلك نطالع من مفاجآت عباس حلمى الثانى ابن توفيق أنه حاول أن يبنى جامعا فى سيوة، كجامعة إسلامية للسنوسيين ليساندوه، لكن الحرب الأولى منعت استكماله، وأكمله السلطان/ الملك فؤاد لاحقا وإن لم يعن بجعله جامعة.

تم فى عهد عباس الثانى بناء مقر وزارة الأوقاف الراهن بباب اللوق من تصميم محمود بك فهمى. وبدأ العمل بالجامعة الأهلية بدعم عمته الأميرة فاطمة. وقد حاول الإنجليز غل يد عباس عن الأوقاف بحجة إساءة استخدامها لتنمية ثروته، لكن المؤكد أنه استخدمها لدعم الحركة الوطنية، وقد اعتبروه عدوا وخلعوه خلال الحرب الأولى، وعينوا حسين كامل. فى عهد الأخير تم وقف ما إجماليه ١٢.٨ ألف فدان على مساجد ومدارس وكتاتيب وعلى فقراء، وصرف على رجال ونساء غير قادرين. فى الشروط نقرأ أن أى وقف يدفع ما عليه من العشور لجهة الميرى، ولا يجوز وقف المغصوب أو المسروق أو المجهول. وتلك شروط تكررت فلم يكن الوقف أداة للتهرب من الضرائب كما قال البعض. وهو قد أوقف على مدرسة دمنهور الصناعية.

وعن أوقاف فؤاد فقد أوقف ١٦١٠ فدادين أراض ببلبيس بعد عام من توليه، كوقف أهلى يتحول خيرى بعد وفاة الواقف، لكن تفاصيله غير معروفة رغم حداثة العهد. وفى آثاره وقف على مسجد محمد كريم برأس التين رقم ٢٩٤٨٨ بالأوقاف، لكن الملف «فاضى» وحين سألت، أى المؤلف، فلا إجابة. أدرج فؤاد مادة عن الأوقاف فى دستور ٢٣. أما أول وقف من فاروق فكان ١٧٤٤ فدانا على الملكة فريدة.. وقف مجاملة أو تمهيد للانفصال عنها لاحقا.

أما وقفية الأميرة زينب، ابنة محمد على، فقد عنيت بالأزاهرة والفقراء، والعتقاء، ونقرأ عند زينب عن مجلس الأشهاد ويتكون من ١١ من كبار العلماء. ماتت فى إسطنبول بلا ذرية وقيل إن اخاها البرنس حليم حاول أن يحور فى وقفيتها. كان من أوصافها درة إكليل الدولة العلية وقرة جبين الدوحة العثمانية كريمة جنتمكان محمد على.

أما أم عباس أو (بمبا قادن) فقد وصفتها الحجة برابعة العدوية الثانية. أنفقت هذه السيدة على ١٩ جامعا وتكية وعلى عمليات إعتاق وتطوير تعليم وأقامت أول مدرسة لتعليم البنات فى مصر.

نقرأ مطولا عن أوقاف البرنسيسة فاطمة بنت إسماعيل، التى توفيت ١٩٢٠، وتوجد لوحة باسمها على مدخل كلية آداب القاهرة. ليس من أعمالها تأسيس الجامعة الأهلية فقط، فلها أوقاف أخرى أهلية وخيرية وقد وقفت كل ما تملك بما فى ذلك الحلى. وبنت مدرسة لتعليم البنين والبنات معا علوما دينية ولغوية وأخرى حديثة، وجعلت التعليم مجانا وأجرت مرتبات للنظار والمدرسين والموظفين، واشترطت أن يكونوا مسلمين، كما اشترطت الحرمان من أنصبة الوقف لمن يخرج عن الملة أو يتزوج عير مسلمة.

كان ذلك، كما يقول المؤلف، نتاج شعور بوطأة الأجنبى، أكثر منه تحيزا، فقد كان إلى جوارها دوما ٢ مدموزيل رومية ومساعد خاص غير مسلم ومنحتهما حقوقهما. رفضت فاطمة خضوع المدرسة لنظارة معارف دنلوب، وهى أول من تحدثت عن انتخاب ناظر الوقف. ووضعت شروطا أخلاقية متشددة لوقف الأزهر، بما فى ذلك حرمان الأزهرى الذى يقوم بسلوك معيب فى أى طريق بأى مكان فى العالم. استهدفت أعمالها مصالح عمومية كتمهيد طرق وشق ترع. وكالعادة حدث تدهور شامل لأوقافها بعد ١٩٥٢ وحصلت بيوع مشكوك فيها فى الثمانينيات. اهتمت فاطمة بتعليم طلبة فى ديوان البحرية والحربية بإسطنبول وتعليم صنع أحدث الأسلحة والسفن، على أن تكون أفضل مما لدى أمريكا وأوروبا واليابان.

وعنيت بتعليم الصناعة فى الجامعة المصرية. من تدينها أنها فرضت طقوسا يومية على موظفى الوقف مثل قراءة عدية ياسين كل صباح. ومعها ظهرت أموال للوقف فى صورة ودائع بالبنك. ينتهى الكتاب بالأمير يوسف كمال، حفيد إبراهيم باشا، الذى أسس مدرسة الفنون الجميلة ومتحف الفن الإسلامى. كان له ١٣ حجة معظمها تحف وآثار من كل نوع، وهو قد قام بتجديد فى مقاصد الوقف، واعتبر التعليم والفن والثقافة والعمران والصناعة مقدمة على مصالحه وأسرته. غادر مصر بعد ١٩٥٢ ومات بالنمسا ١٩٦٩. أمن بتوفير تعليم مجانى حتى لغير المصرىين، والاستعانة بأساتذة من الخارج، وإرسال بعثات. كالعادة حدث سرقات واغتصاب وتعد على أوقافه بعد ١٩٥٢. فى الخاتمة يؤكد المؤلف أن الأسرة العلوية عموما سيطر عليها هاجس اللحاق بالتقدم الغربى، لكن مع الحفاظ على الدين والتراث والهوية.