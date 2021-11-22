موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سموحة والقنوات الناقلة والتشكيل

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يلعب الأهلي ضد سموحة في مواجهة صعبة ومثيرة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز على منافسه غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليواصل سلسلة الانتصارات محليًا ويحافظ على العلامة الكاملة بـ15 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

ويلعب الأهلي ضد سموحة الخميس المقبل، عند الساعة الرابعة عصرًا، في مباراة قوي حيث يسعى الضيوف بقيادة أحمد سامي إلى مواصلة العروض القوية والخروج بنتيجة إيجابية.

وسيتم نقل اللقاء تلفزيونيًا عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت كما يوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة.

ويغيب حسام حسن عن مواجهة سموحة بعد الإصابة التي تعرض لها أمام غزل المحلة فيما يحيط الغموض بموقف الظهير الأيسر التونسي على معلول.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي ضد سموحة بالاعتماد على محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي (أيمن أشرف –بدر بانون – ياسر إبراهيم – أكرم توفيق).

وسيواصل بيتسو موسيماني اعتماده على ثلاثي في وسط الملعب بعودة حمدي فتحي من الإيقاف بجانب عمرو السولية وآليو ديانج.

وسيعتمد الجنوب أفريقي على الثلاثي الهجومي المفضل له مؤخرًا وهم محمد شريف وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، ويتواجد سموحة عند المركز التاسع برصيد 6 نقاط؟

ودائمًا ما تشهد مباراة الأهلي ضد سموحة منافسة شرسة وندية كبيرة ونتائج غير متوقعة بسبب العناصر الرائعة في قوائم الفريقين.